V kombiju 34 ilegalcev

133

ilegalcev so ta konec tedna prijeli na območju PU Koper.

Tudi včeraj so z več policijskih uprav prihajala obvestila o številnih migrantih, ki so jih pri nelegalnem prečkanju meja naše države ujeli policisti. Največ ilegalcev so ta konec tedna prijeli na območju PU Koper, in sicer 133, še 11 pa so nam jih vrnili italijanski varnostni organi. Največ jih je bilo iz Pakistana (61) in iz Bangladeša (53), prijeli pa so tudi dva vodnika, in sicer državljana Srbije in državljana Irana, ki bosta kazensko ovadena.V nedeljo okoli 21.45 so policisti PP Ormož v kraju Hum pri nedovoljenem prestopu državne meje prijeli 22 tujcev, in sicer 15 državljanov Bangladeša in sedem državljanov Pakistana, vodila sta jih državljana Moldavije in Ukrajine. Včeraj okoli 4. ure pa so v Središču ob Dravi prijeli državljana Afganistana, ki je sam na nedovoljen način prestopil državno mejo iz Hrvaške v Slovenijo.V nedeljskem skupnem poostrenem nadzoru Finančnega urada Celje in policistov Policijske postaje za izravnalne ukrepe PU Celje pa so na avtocestnem počivališču Lopata v smeri proti Mariboru ustavili 34-letnega belgijskega voznika kombija, ki je v tovornem delu vozila prevažal 34 ilegalnih prebežnikov, državljanov Iraka, Irana in Turčije. Voznika so pridržali, tujce bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom.Tudi policisti PU Novo mesto so na območju Dolnjega Kota izsledili in prijeli državljana Libije in Sirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.