V kombi jih je stlačil 29

Sodnik Stanislav Jug se je odločil za nekoliko strožjo sankcijo.

Poleti je v kombiju tihotapil 24 Afganistancev in pet Somalk, zdaj je kaznivo dejanje priznal in obžaloval.

Tudi vsega vajeni policisti pogosto obmolknejo ob odkritjih ilegalnih prestopov, predvsem ob tihotapljenju nesrečnih migrantov čez državno mejo. Zlasti ko odprejo priklopnike tovornjakov, še posebno tovorni del kombijev, saj se šele takrat prepričajo, kaj so sposobni storiti ljudje, da bi prišli na želeni cilj, in še bolj, česa so sposobne storiti kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem in tako obračajo veliko denarja.Eden takšnih prizorov je v četrtek, 23. junija, presenetil pomurske policiste, ki so v Presiki pri Razkrižju nedaleč od Ljutomera ustavili kombi, ki ga je vozil državljan Nizozemske maroških korenin, 23-letni. Pri kontroli so namreč ugotovili, da v tovornem delu kombija prevaža, reci in piši, 29 ljudi, ki jih je prej nezakonito pripeljal v državo iz Hrvaške.Ugotovili so, da gre za 24 državljanov Afganistana in pet državljank Somalije.Nizozemca so naslednji dan s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, tujce pa so po končanem postopku vrnili hrvaškim varnostnim organom. Hkrati je preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Murski Sobotina predlog okrožne državne tožilkeza El Kaddourija odredil pripor, tam je počakal na predobravnavni narok.Ta je potekal pred sodnikomna okrožnem sodišču v Murski Soboti. El Kaddouri je priznal, da je 23. junija nezakonito v Slovenijo spravil 29 prebežnikov.Drugega mu ni niti preostalo, saj je imela tožilka dovolj dokazov, ki so podprli očitke v obtožnici. Ker je dejanje priznal, je dobil nekoliko milejšo kazen, in sicer tri leta in osem mesecev zapora. Ob tem mu je sodnik izrekel še stransko denarno kazen, ko pa bo odslužil zaporno kazen, ga bodo za dalj časa izgnali iz Slovenije.Sodba sicer ni pravnomočna, saj se bo zagovornica obtoženega odvetnicanajverjetneje pritožila na višje sodišče. Na pravnomočnost sodbe bo Nizozemec počakal v priporu.