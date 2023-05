V kombi jih je stlačil 15

Tudi prejšnji konec tedna so imeli naši policisti precej dela z nezakonitimi prebežniki in tihotapci, ki služijo na njihov račun. Tako so v petek na območju Slovenske vasi ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. »Med postopkom so ugotovili, da državljan Švedske v vozilu prevaža pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica PU Novo mesto.

Prevažajo jih v nečloveških razmerah (simbolična fotografija). FOTO: PU Novo mesto

Naslednjega dne so na Obrežju kontrolirali voznika kombija slovenskih registrskih oznak. Izkazalo se je, da 42-letni državljan Srbije v kombiju prevaža 15 državljanov Iraka, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. V nedeljo so pri Brežicah ustavili kombi z italijanskimi registrskimi tablicami. Med postopkom so ugotovili, da državljan Kitajske z dovoljenjem za bivanje v Italiji prevaža šest državljanov Kitajske, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. »Trem osumljencem kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku,« je še pojasnila Drenikova.

Trem osumljencem kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so odvzeli prostost.

Policijski postopki niso zaključeni

Minuli konec tedna so policisti PU Novo mesto na območju PP Brežice izsledili in prijeli 64 državljanov Bangladeša, 43 državljanov Pakistana, 43 državljanov Maroka, 38 državljanov Nepala, 23 državljanov Afganistana, 19 državljanov Indije, 12 državljanov Rusije, osem državljanov Konga, osem državljanov Iraka, sedem državljanov Alžirije, sedem državljanov Turčije, tri državljane Šrilanke, tri državljane Sirije in po enega državljana Somalije, Gane in Libije. »Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni,« je sklenila.