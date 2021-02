V koloni se je vrinil pred njo, ona pa potegnila pištolo

V noči na torek so policisti posredovali na območju mejnega prehoda Obrežje. 26-letni državljan BiH se je s passatom vrinil pred avtomobil 38-letne voznice iz Srbije, ta pa je izstopila iz vozila in proti njemu usmerila pištolo. 26-letnik je stekel do policistov po pomoč, ti pa so takoj posredovali in ženski odvzeli zračno pištolo. Okoliščine še preverjajo in bodo zoper njo ukrepali v skladu s pooblastili.Iz PU Novo mesto so pojasnili, da je prepovedano nošenje, razkazovanje in uporaba različnih predmetov, ki sicer ne spadajo v kategorijo orožja po zakonu o orožju, vendar pa se z njimi lahko povzroči vznemirjenje ali ogroženost. Za prekršek se posameznik kaznuje z globo.