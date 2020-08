Policisti postaje Kočevje so v četrtek, 27. avgusta, na območju Kočevja opravili poostreni nadzor zaradi kršitev, povezanih z zaščito živali, poroča PU Ljubljana.



Pri tem so sodelovali inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ti so pri enem izmed lastnikov z območja Kočevja zaradi suma kršitev po zakonu o zaščiti živali odredili odvzem sedmih psov različnih rasti.



Izvedli bodo ustrezne postopke.