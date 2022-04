V kleti našli nezavestnega stanovalca

V četrtek okoli 10. ure so ljubljansko policijsko upravo obvestili o požaru v eni izmed hiš na območju Bišč pri Domžalah. Ob prijavi so gasilci dobili tudi obvestilo, da je po vsej verjetnosti v hiši starejši stanovalec.

Posredovali so gasilci in policisti, prvi so pogasili požar, drugi pa so zbrali obvestila in zavarovali kraj dogodka. Kot poročajo z ljubljanske policijske uprave, je po prvih podatkih zagorelo v kletnih prostorih hiše, osebo, ki se je tam zadrževala, so našli nezavestno in huje poškodovano.

Stanovalca so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa po trenutnih podatkih ni ogroženo. Vzrok za požar še ni znan. Policisti so opravili ogled požarišča in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Nekaj pred 11. uro pa je zagorelo v stanovanjski hiši na območju Slovenj Gradca. Ogenj, ki je izbruhnil v kurilnici, se je razširil na garažo in preostale spodnje prostore, nato pa še v zgornji nadstropji. Škoda je zelo velika, tuja krivda za nastanek požara pa je izključena, sporočajo s celjske policijske uprave.