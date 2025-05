V kemični tovarni pogasili požar, vzrok vžiga še preiskujejo (FOTO)

V eni izmed industrijskih hal v Hrastniku je danes okoli poldneva prišlo do nenadzorovanega gorenja, ki je povzročilo močan dim in sprožilo obsežno intervencijo gasilcev in policije. Dogodek se je zgodil okoli 12. ure, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Popoldne so s policije sporočili, da je požar pogašen. Poškodovanih ni, nastala pa je večja gmotna škoda. Ponovno je odprta tudi cesta mimo tovarne, ki je bila v času intervencije popolnoma zaprta.

Po prvih zbranih informacijah naj bi do požara prišlo v prostoru, kjer se nahajajo peči, v eni od hal na območju industrijskega obrata. Zaposleni so hitro reagirali in že pred prihodom gasilcev izvedli nujne ukrepe, s katerimi so zaustavili dovod kuriva v peči. Po do zdaj znanih podatkih v prostoru ni bilo nevarnih snovi, ki bi ogrožale zdravje ljudi ali predstavljale nevarnost za okolje.

Direktor in solastnik tovarne Branko Majer je za Delo pojasnil, da je prišlo do vžiga sončne elektrarne na strehi objekta s fosfati. Po njegovih besedah je šlo za lokaliziran požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Pri tem ni bil nihče poškodovan (po poročanju PU Ljubljana pa je ena oseba zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč), prav tako ni nastala večja škoda. Proizvodnja in ostali procesi v tovarni potekajo normalno, vzrok vžiga pa še preiskujejo.

Večja gmotna škoda

Na kraju so posredovali gasilci, okoliškim prebivalcem pa so svetovali, naj zaradi morebitne večje koncentracije dima ne odpirajo oken. Cesta na območju intervencije je bila popolnoma zaprta. Policisti, ki so poskrbeli za zavarovanje kraja in obvoze, pozivajo ljudi, naj se ne približujejo kraju.

»Okoliškim prebivalcem svetujemo, da zaradi morebitne večje koncentracije dima zaprejo okna. Na kraju intervencije je cesta zaprta, policisti so poskrbeli za zavarovanje kraja in obvoze. Vse pozivamo, da naj se ne približujejo kraju in ne ovirajo dela intervencijskih ekip,« so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Občina: Zagorelo je v kemični tovarni

Občina Hrastnik je na facebooku sporočila, da je prišlo do požara na strehi objekta fosfatov v kemični tovarni TKI v Hrastniku. »Gasilci so na prizorišču in izvajajo vse potrebne ukrepe za zaščito območja.