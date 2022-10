V kampu zagorel avtodom

PU Kranj sporoča, da je med vikendom prišlo do požara v kampu na Bledu, kjer je zaradi tehnične okvare zagorel avtodom. Požar je opazili gost kampa, ki je omejili požar, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Bled in PGD Rečica.

V požaru ni bil nihče ogrožen oziroma poškodovan.