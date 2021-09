V Kamniku bombni preplah: evakuirali otroke iz šole in vrtca

V Kamniku je danes zavladala panika, policija je zaprla središče mesta zaradi domnevne grožnje z bombo.



Kot poroča portal kamnik.info, je Trg prijateljstva zaprt in zastražen s policisti, zaradi domnevne nevarnosti pa so iz bližnje šole in vrtca evakuirali tudi otroke.



Na kraju je posredovala posebna enota policije, detonatorji so pregledali sumljivi predmet na enem od parkirišč in pozneje ugotovili, da nevarnosti ni.



Otroke so začasno namestili v kulturnem domu in jim tudi zagotovili topel obrok, pozneje pa so se že lahko vrnili v šolske prostore.



Policijska uprava Ljubljana poroča, da so bili danes obveščeni o dogodku na območju Kamnika, kjer bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti. »V okviru policijskih nalog je bila za čas preveritve sumov preventivno evakuirana ena izmed šol. Policija nadaljuje kriminalistično preiskavo zaradi sumov kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.«



Obenem dodajajo, da več podrobnosti zaradi preiskave, ki še poteka, ne morejo posredovati.

