V Kamniku avto povozil pešca

Danes ob 8.52 je v ulici Na produ v Kamniku osebno vozilo povozilo pešca. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka. Poškodovanega pešca so reševalci nujne medicinske pomoči oskrbeli na kraju nesreče in v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.