V jutranjih urah požar v skladiščnih prostorih gostinskega lokala

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je ob 3.28 zagorelo v skladiščnih prostorih gostinskega lokala pri Tušu v ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici. Posredovali so gasilci GE JZGRD Nova Gorica in gasilci PGD Nova Gorica.



Požar je zajel skladiščne prostore gostinskega lokala, v katerem je bilo spravljeno pohištvo. Požar so pogasili in prostore pregledali z termovizijsko kamero in prezračili prostore gostinskega lokala in trgovine.

