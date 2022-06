V jutranjih urah 21-letnik treščil v drevo

Policisti PP Lenart so včeraj zjutraj obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 21-letni voznik zapeljal z vozišča, trčil v drevo in se hudo poškodoval. Izdan mu je bil plačilni nalog.

Mariborski policisti pa so popoldne obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen kolesar (44). S krmilom je trčil v ograjo, padel po tleh in se hudo poškodoval. Tudi njemu so izdali plačilni nalog.