V javni ustanovi eskaliralo, stranka (60) prišla v spor z zaposleno

Včeraj ob 14.30 so bili na PU Koper obveščeni, da imajo v prostorih javne ustanove v Postojni stranko, ki kriči in se vede nedostojno.

Anita Leskovec o incidentu: »Na kraju so ugotovili, da je 60-letni moški prišel v spor z zaposleno, zato je do njega pristopil varnostnik in kršitelja napotil iz varovanega območja. Zatem sta se pričela prepirati, med prepirom je med njiju stopil drugi 60-letnik, ki je udaril varnostnika s pestjo. Varnostnik je pri tem utrpel poškodbo ličnice. Za prvega kršitelja se vodi hitri postopek pa Zakonu o javnem redu in miru in Zakonu o zasebnem varovanju, za drugega pa bo podana kazenska ovadba.«

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjih 24ih urah intervenirali v 55 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 136 klicev.