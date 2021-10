V jarku našli totalno razbit avto, voznika pa nikjer (FOTO)

V nedeljo okoli 19. ure je v naselju Žice v občini Sveta Ana prišlo do hujše prometne nesreče. Osebno vozilo je zapeljalo v obcestni jarek, pri tem pa se je ena oseba poškodovala. O tem je poročala uprava za zaščito in reševanje. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator.

Gasilci PGD Gornja Radgona so tudi pomagali iskati voznika, saj je zapustil kraj prometne nesreče.

Avto je bil v slabem stanju, iskali so pobeglega voznika. FOTO: PGD Gornja Radgona

