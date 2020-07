V Izoli pred Sparom poskušali ugrabiti otroka: to pravi policija

Grozljiva zgodba prihaja iz Izole. Tam naj bi prišlo do poskusa ugrabitve otroka, poroča Regional Obala. Tako naj bi Izolčan z otrokom v vozičku dvigoval denar na bankomatu pred trgovino Spar, ko je zagledal dve ženski, ki sta se sklanjali nad otroka in ga poskušali vzeti iz vozička. Kot poroča omenjeni portal, naj bi šlo za Rominji. O dogodku obveščena tudi policija S PU Koper so sprva sporočili, da tovrstne prijave niso obravnavali, hkrati pa so javno pozvali moškega, naj dogodek, če se je dejansko zgodil, prijavi policiji, da bodo lahko preverili okoliščine. V torek popoldne pa je po navedbah policije moški dogodek prijavil. Policisti in kriminalisti intenzivno zbirajo informacije o dogajanju.



»Ponovno poudarjamo, da je tovrstne dogodke nujno treba prijaviti čim prej na interventno številko 113, saj je njihovo preiskovanje s časovno oddaljenostjo dogodka vse težje,« poziva PU Koper.