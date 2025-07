V Italiji obsodili Primorko Mirando: moža je pahnila z balkona

Primorka Miranda Birsa se je lansko poletje hudo sprla s svojim možem. Ni bilo prvič, karabinjerji so zaradi nasilja v družini na naslovu Via dei Papaveri 20 na Opčinah pogosto posredovali. Tiste nedelje, 30. junija, pa bi se ženin napad skoraj končal s smrtjo Andrea Nuvolija, ki je po rodu Brazilec. Iz neprofitnega blokovskega stanovanja so se razlegali kriki in žalitve 41-letne Novogoričanke. Možu Andrei, ki je iskal izhod iz nevarnosti, naj bi preprečila vsak poskus odhoda. Zaradi groženj s smrtjo in pred udarci se je 46-letnik umaknil na balkon in tedaj ga je Miranda z vso silo potisnila ...