V istem dnevu umrla kar dva voznika: policija sporočila, kaj je pokazala obdukcija

Policisti novomeške policijske uprave so preiskali vzroke za tri prometne nesreče s smrtnim izidom, ki so se v zadnjih mesecih zgodile na njihovem območju. Ugotovili so, da trije vozniki niso umrli zaradi posledic nesreče.

7. decembra se je zgodila nesreča na avtocesti, v smeri proti Obrežju, pri počivališču Zaloke, kjer je 62-letni voznik osebnega avtomobila na pospeševalnem pasu silovito trčil v zadnji del tovornega vozila. Voznik osebnega avtomobila je umrl na kraju nesreče.

Smrti niso bile posledica prometnih nesreč

16. januarja je na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Obrežju, pri izvozu za Novo mesto, voznik tovornega vozila trčil v varovalno ograjo. Posredovali so reševalci ter ugotovili, da je voznik umrl na kraju nesreče. Isti dan je v Škrjančah pri Novem mestu 45-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste, obstal v jarku in umrl na kraju nesreče. V vseh treh primerih so bile opravljene obdukcije in ugotovljeno je bilo, da vozniki niso umrli zaradi posledic prometnih nesreč, ampak je bila smrt posledica poslabšanja zdravstvenega stanja.

Na cestah na območju PU Novo mesto so v letu 2022 obravnavali osem prometnih nesreč, v katerih je umrlo devet ljudi, letos pa na omenjenih cestah ni bilo smrtnih žrtev zaradi prometnih nesreč.