V industrijskem obratu huda nesreča, delavca odpeljal rešilec

Jeseniški policisti so bili danes okoli 3.30 obveščeni o poškodbi delavca v industrijskem obratu. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je pri dvigovanju bremena na delavca padel težji predmet. Delavec je bil lahko telesno poškodovan, na kraju mu je nudilo prvo pomoč zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom odpeljalo v zdravstveno ustanovo.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejeli 83 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 35:

- štiri s področja kriminalitete, od tega eden o vlomu in eden o lahki telesni poškodbi;

- 13 s področja prometne varnosti, od tega dva o prometni nesreči z materialno škodo, enemu vozniku so policisti zasegli vozilo;

- šest s področja javnega reda in miru, od tega dva o kršitvi na javnem kraju in eden o kršitvi v zasebnem prostoru;

- pet o dogodkih, od tega eden o nesreči pri delu, eden o dimniškem požaru in eden o povoženi divjadi.