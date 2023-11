Šel po gobe in se ni vrnil

V ponedeljek zvečer ob 22.40 se ja na območju naselja Sušak v občini Ilirska Bistrica pod vodstvom Policije začelo iskanje pogrešanega hrvaškega gobarja.

Danes ob 8:30 bodo na zbornem mestu pri lovski koči Sušak aktivirane enote za reševanje s psi Zveze vodnikov reševalnih psov enote ljubljanska 1 in 2, Notranjska, Oblana in Severnoprimorska ter Enota reševalnih psov Slovenije, enoti SIP 1 in SIP 6, gasilci PGD Jelšane, Podgora - Podgraje in Vrbovo ter lokalna lovska družina Zemon.