Ne tako dolgo tega, bil je 22. november 2021, so metliški policisti ponoči nadzirali promet in ob enih pri bencinskem servisu postali pozorni na opel astro beograjskih registrskih označb. Policista sta avto ustavila in preverila, kdo je v njem. Za volanom je sedel 38-letni Rus Vitalii Glotov, ki živi v Srbiji, ob njem pa so bili štirje sopotniki: zakonca, stara 35 in 37 let, ter dva otroka, stara 8 in 11 let, vsi državljani Kazahstana. Čez mejo peš Izkazalo se je, da jih je od Beograda do Slovenije pripeljal Glotov, le da so tik pred slovensko-hrvaško mejo izstopili iz avta in ilegalno prečk...