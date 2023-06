V igri maščevanje? Z ostrim predmetom se je v Celju lotil avta

Neznani storilec je med vikendom na parkirišču Pucove ulice v Celju z ostrim predmetom močno poškodoval pokrov motorja osebnega vozila. Lastniku je povzročil dobrih dva tisoč evrov materialne škode, so sporočili iz PU Celje.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so od sobote do ponedeljka prejeli 827 klicev občanov. 229 klicev je bilo interventnih, pet nujnih. 66 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 11 s področja mejnih zadev in tujcev, 96 s področja prometne varnosti in 65 s področja javnega reda in miru.