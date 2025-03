V igri 2,7 milijona evrov, hoteli goljufati na razpisih za pridobitev evropskih sredstev

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so prejšnji teden na območju PU Novo mesto in PU Kranj na osmih naslovih izvedli več hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov zaradi poskusa storitve dveh kaznivih dejanj goljufije na škodo Evropske unije.

Predkazenski postopek se je začel v letu 2024 na podlagi podane kazenske prijave državnega organa v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi v sklopu dveh javnih razpisov.

Za kaznivo dejanje goljufije na škodo Evropske unije je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let.

Ostalo pri poskusu kaznivega dejanja

Tako naj bi osumljeni v imenu podjetja, ki deluje na območju PU Novo mesto, poskušali pridobiti sredstva Evropske unije na dveh javnih razpisih v skupni višini več kot 2,7 milijona evrov na način, da naj bi lažno prikazovali določene okoliščine, na podlagi katerih bi bili upravičeni do izplačil denarnih sredstev. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti ni bilo izplačila sredstev in so dejanja ostala pri poskusu.

V okviru izvedenih hišnih preiskav so kriminalisti PU Novo mesto zasegli poslovno in drugo dokumentacijo ter elektronske naprave, ki jih bodo pregledali in svoje ugotovitve posredovali na pristojno Evropsko javno tožilstvo, ki predkazenski postopek usmerja in poteka zoper eno pravno osebo in tri fizične osebe.