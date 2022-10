V igralnici sta fizično obračunala moški in ženska, posredovala policija

Policisti iz Nove Gorice so pred dnevi obravnavali kršitev s področja javnega reda in miru v eni od igralnic na Goriškem, kjer sta se verbalno in nato fizično sprla 27-letnik in 59-letnica, oba državljana Italije. Novogoriški policisti so obema izdali plačilni nalog zaradi kršitve določb zakona o varstvu javnega reda in miru.