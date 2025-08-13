V igralnici ji je izmaknil tablični računalnik in zlatnino, tekla je za njim
V torek, 12. avgusta, okoli polnoči, je bila Policija obveščena o tatvini vrečke z vsebino, do katere je prišlo v eni izmed igralnic na Goriškem, na škodo 62-letne državljanke Italije.
Po do sedaj zbranih ugotovitvah je neznani storilec v večernih urah pristopil do igralnega avtomata, ki ga je uporabljala navedena oškodovanka. Na sosednjem stolu je imela odloženo manjšo vrečko, v kateri so bili tablični računalnik znamke Lenovo z vstavljeno SIM-kartico in ogrlica iz belega zlata.
Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil
Storilec si je predmete prilastil in kraj zapustil. Oškodovanka ga je malo kasneje dohitela v središču mesta ter ga pozvala, naj ji vrne ukradeno vrečko, vendar je moški njeno zahtevo prezrl in se oddaljil v smeri Bevkovega trga.
Z dejanjem je bila povzročena materialna škoda v višini približno 310 evrov. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in preiskavo okoliščin kaznivega dejanja tatvine.
