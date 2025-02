V hujši prometni nesreči pri nas izmed šestih oseb dve končali v bolnišnici (FOTO)

Danes, okoli 14.15, je prišlo do hujše prometne nesreče na regionalni cesti med Vučjo vasjo in Staro Novo vasjo, izven kraja Bučečovci, v občini Križevci. Po naletu dveh osebnih vozil so poleg reševalcev in policistov, sodelovali tudi gasilci PGD Ljutomer, ki so kraj prometne nesreče prometno in požarno zavarovali, nudili pomoč ekipam Nujne medicinske pomoči (NMP) pri oskrbi poškodovanih oseb, odklopili akumulatorja in z absorbentom posipali iztekle motorne tekočine.

V nesreči je bilo udeleženih šest oseb, od tega sta se dve poškodovali in sta bili s strani NMP Ljutomer in NMP Murska Sobota prepeljani v Urgentni center Murska Sobota. Policisti še niso poročali o vzroku za nesrečo, ki je ovirala tudi promet, ter o materialni škodi, ki ob pogledu na vozili ne bo majhna.