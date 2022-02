V hudi prometni nesreči umrl moški, avtocesta še vedno zaprta

Danes ob 7.12 so bili koprski policisti obveščeni, da je na avtocesti A1 med Ravbarkomando in Uncem prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. 34-letni voznik renaulta twinga je z veliko hitrostjo trčil v zadnji del tovornega vozila, od koder je njegovo vozilo odbilo v še eno osebno vozilo in nato v odbojno ograjo avtoceste. Voznik twinga se je hudo poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan na zdravljenje v UKC Ljubljana, sopotnik, 64-letni državljan Slovenije, pa je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Preostali udeleženci prometne nesreče niso poškodovani.

Avtocesta še vedno zaprta

Zaradi ugotavljanja vzroka prometne nesreče poteka ogled, ki se ga udeležujeta tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Avtocesta A1 je trenutno zaprta. Obvoz je urejen po stari cesti Postojna–Unec. »Promet skozi Postojno urejajo policisti, promet poteka počasi, nastajajo tudi zastoji. Svetujemo previdno in strpno vožnjo,« sporoča PU Koper.