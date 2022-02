V hudi prometni nesreči trčili trije, en avto zagorel

Dopoldne ob 10.15 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči na regionalni cesti Tolmin – Kobarid, pri križišču za naselje Kamno je bila ena oseba poškodovana. Eno od udeleženih osebnih vozil je v nezgodi zgorelo. Po prvih zbranih ugotovitvah je na omenjeni relaciji prišlo do trčenja med voznikom 42–letnim voznikom osebnega avtomobila (povzročitelj), ki je vozil proti Kobaridu in 62-letno voznico osebnega avtomobila, ki je vozila v nasprotni smeri (iz Kobarida proti Tolminu).

V prometni nesreči je bil udeležen tudi 59-letni voznik tovornega vozila oz. kombija, ki je vozil za omenjeno voznico; neposredno po trčenju obeh osebnih vozil je v njegovo vozilo (kombi) odbilo avtomobil omenjene 62-letne udeleženke prometne nezgode. Kasneje so predvidoma lažje poškodovano voznico zdravniško oskrbeli v splošni ambulanti v Kobaridu in jo kasneje odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Pomoč na kraju so policistom nudili tudi tamkajšnji gasilci. Policisti PP Tolmin bodo zoper 42-letnega povzročitelja prometne nesreče glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep. Promet, ki je bil po nezgodi popolnoma zaprt za ves promet in je kasneje potekal izmenično enosmerno, je bil ponovno sproščen za ves promet ob 12.57 uri.