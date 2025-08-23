NASELJE TOPLICE

Na naši cesti počilo: udeležena tri vozila, dve osebi odpeljali (FOTO)

Na fotografijah je videti, da so vsa tri vozila, ki so bila udeležena v prometni nesreči, končala v obcestnem jarku.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

A. Ka.
23.08.2025 ob 16:52
A. Ka.
Prostovoljno gasilsko društvo Laško je na Facebooku sporočilo, da so ob 14.31 prejeli poziv, da je v naselju Toplice prišlo do prometne nesreče, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Kot so zapisali, so reševalci nujne medicinske pomoči iz Laškega dve osebi prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, dve pa so pregledali na mestu dogodka.

Na njihovih fotografijah je videti, da so vsa tri vozila končala v obcestnem jarku. Sodeč po vozilu, ki je slikano od blizu, je prišlo do silovitega trka.

Omenjeno prostovoljno gasilsko društvo je v svoji objavi še zapisalo, da so gasilci Gasilke enote Laško in PGE Celje med drugim zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje ter pomagali reševalcem pri transportu.

