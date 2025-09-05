NESREČA

V hudi prometni nesreči padel motorist, na pomoč odhiteli gasilci in reševalci (FOTO)

Zgodilo se je malo pred 20. uro.
Fotografija: Prometna nesreča FOTO: PGD Steklarna Rogaška Slatina
Odpri galerijo
Prometna nesreča FOTO: PGD Steklarna Rogaška Slatina

N. B.
05.09.2025 ob 15:53
N. B.
05.09.2025 ob 15:53

V četrtek ob 19.44 je v naselju Bodrež v občini Šmarje pri Jelšah padel motorist, poročajo tamkajšnji gasilci. 

»Gasilci PGD Šmarje pri Jelšah in PGD Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine in postavili motor nazaj na cestišče. Eno poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP,« so gasilci sporočili na facebooku.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

gasilci prometna nesreča Šmarje pri Jelšah

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Smrtonosna bolezen, prenašajo jo komarji in mušice, udarila po Sloveniji! Na terenu vojska
»Nisem bedak, da bi zapravljal čas na Bledu,« je Vučićevo sporočilo iz Pekinga (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Smrtonosna bolezen, prenašajo jo komarji in mušice, udarila po Sloveniji! Na terenu vojska
»Nisem bedak, da bi zapravljal čas na Bledu,« je Vučićevo sporočilo iz Pekinga (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.