V hudi prometni nesreči padel motorist, na pomoč odhiteli gasilci in reševalci (FOTO)

V četrtek ob 19.44 je v naselju Bodrež v občini Šmarje pri Jelšah padel motorist, poročajo tamkajšnji gasilci.

»Gasilci PGD Šmarje pri Jelšah in PGD Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine in postavili motor nazaj na cestišče. Eno poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP,« so gasilci sporočili na facebooku.