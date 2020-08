V hudi nesreči umrl 18-letnik

Včeraj tik pred polnočjo se je v Bukovski vasi, občina Dravograd, zgodila nesreča, v kateri je umrl 18-letnik.Policija v poročilu piše, da je 18-letni voznik motornega kolesa vozil po lokalni cesti Sele–Bukovska vas. Pred naseljem Bukovska vas je zapeljal levo in z vozišča ter trčil v kovinsko ograjo na mostu potoka. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nesreče.Gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Slovenj Gradec so odklopili akumulator, pomagali reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem pri oskrbi ponesrečenca, razsvetlili kraj dogodka in pomagali vlečni službi pri nalaganju motorja, piše uprava za zaščito in reševanje.