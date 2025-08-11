PU LJUBLJANA

V hudi nesreči udeležena motorist (81) in voznik (86), življenje je ogroženo

Zgodilo se je v Cerknici.
Fotografija: Yellow green ambulance van with reflections passing at Slovenian City of Bled on a cloudy summer day. Photo taken August 8th, 2023, Bled, Slovenia. FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images
Yellow green ambulance van with reflections passing at Slovenian City of Bled on a cloudy summer day. Photo taken August 8th, 2023, Bled, Slovenia. FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images

S. U.
11.08.2025 ob 09:06
11.08.2025 ob 09:26
S. U.
11.08.2025 ob 09:06
11.08.2025 ob 09:26

Čas branja: 0:50 min.

Včeraj, nekaj pred 11. uro, se je na Notranjski cesti v Cerknici zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 81-letni motorist in 86-letni voznik osebnega vozila.

»Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega prehitevana voznika osebnega vozila. Motorist se je v nesreči huje telesno poškodoval, njegovo življenje je ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti,« sporočajo s PU Ljubljana.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

