V hudi nesreči udeležena motorist (81) in voznik (86), življenje je ogroženo

Včeraj, nekaj pred 11. uro, se je na Notranjski cesti v Cerknici zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 81-letni motorist in 86-letni voznik osebnega vozila.

»Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega prehitevana voznika osebnega vozila. Motorist se je v nesreči huje telesno poškodoval, njegovo življenje je ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti,« sporočajo s PU Ljubljana.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.