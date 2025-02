V Hrpeljah domačin napadel pomočnika sodnega izvršitelja

S PU Koper sporočajo, da je nekaj minut pred 11. uro v Hrpeljah 50-letni domačin po postopku fizično napadel 48-letnega pomočnika sodnega izvršitelja iz Kopra. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 41 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 171 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali štiri vlome in eno tatvino. Zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v štirih primerih. Na območju Policijske uprave Koper so policisti obravnavali dve prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami in devet prometnih nesreč z materialno škodo.