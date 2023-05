V hotelski sobi v Portorožu 24-letnik nasilen do 22-letne partnerice, grozi mu zapor

Koprski kriminalisti so kazensko ovadili 24-letnega državljana Kosova, ki mu očitajo več kaznivih dejanj zoper 22-letno zunajzakonsko partnerico iz Ukrajine, tudi zlorabo prostitucije, lahke telesne poškodbe in nasilje v družini. Preiskovalni sodnik v Kopru je zoper osumljenega odredil pripor, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Do svoje partnerice je bil večkrat nasilen

Kot so zapisali v sporočilu, je 24-letni državljan Kosova na začetku leta z grožnjo in preslepitvijo glede vračila navideznega dolga izkoriščal 22-letno državljanko Ukrajine, in sicer tako, da jo je spodbudil k prostituciji. S tem je storil kaznivo dejanje zlorabe prostitucije.

Poleg tega je izvršil kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, ker je maja v hotelski sobi v Portorožu večkrat udaril in brcnil oškodovanko ter ji povzročil lahke telesne poškodbe, ter kaznivo dejanje nasilja v družini, ker je v družinski skupnosti grdo ravnal, pretepal oziroma drugače boleče ali ponižujoče ravnal z 22-letno oškodovanko iz Ukrajine.

Med hišno preiskavo na naslovu na območju Ljubljane, kjer prebiva osumljeni, so kriminalisti prejšnji teden zasegli več elektronskih naprav in nekaj listinske dokumentacije.

Za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije je zagrožena zaporna kazen v trajanju od treh mesecev do pet let, za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe je zagrožena denarna kazen ali zapor do enega leta, za nasilje v družini pa zapor do pet let.