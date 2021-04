V hlevu k sreči ni bilo piščancev

Kriminalisti so opravili ogled kraja požara ter poskušali ugotoviti vzrok in škodo, ki bo gotovo zelo visoka.

Velikonočna nedelja se ni dobro končala za družino iz vasice Ločič v občini Trnovska vas. Ob 15.36 je namreč zagorelo na piščančji farmi. Gasilci so se več ur borili z močnim ognjem, k sreči pa je bila farma prazna, na njej naj bi potekala pripravljalna dela za namestitev piščancev. Na terenu so gasilci iz štirih gasilskih društev iz treh občin (PGD Vitomarci, Destrnik, Desenci in Biš) reševali, kar se je rešiti dalo. Kot poročajo z Uprave RS za zaščito in reševanje, so zavarovali plinsko postajo in cisterno s kurilnim oljem ter pogasili požar na objektu v izmeri okoli 60 x 12 metrov. Objekt je močno poškodovan, streha pa v celoti uničena.S Policijske uprave Maribor sporočajo, da so kriminalisti opravili ogled kraja požara in poskušali ugotoviti vzrok in škodo, ki bo gotovo zelo visoka.Prekmurski gasilci so morali v soboto posredovati na treh lokacijah. Ob 11.09 je v Lendavskih goricah v občini Lendava zagorelo v kletnih prostorih počitniškega objekta. Z ogledom je bilo ugotovljeno, da je prišlo do požara na elektroomarici. Gasilci PGD Lendava so požar pogasili in z izpihovalnikom zraka prezračili prostor. Obveščena je bila dežurna elektroslužba.Ob 20.50 je v naselju Mačkovci v občini Puconci zagorela lesena baraka, v kateri je bilo različno orodje. Pogorela je v celoti. Policisti bodo poskušali ugotoviti vzrok požara; tega so pogasili gasilci PGD Kuštanovci, Moščanci, Dankovci in Mačkovci. Ob 22.48 pa je v Murski Soboti zagorela vrtna lopa. Požar se je razširil še na bližnja drevesa na površini okoli 20 x 15 metrov. Ogenj so pogasili gasilci PGD Murska Sobota, Bakovci, Černelavci in Rakičan. Točen vzrok požara policija še ugotavlja.