V hitri akciji gasilci evakuirali 32 stanovalcev

Ob 11.36 je v Bevkovi ulici v Žalcu v petem nadstropju stanovanjskega bloka zaradi okvare obstalo dvigalo. Zadimljeni so bili prostori v več nadstropjih.



Gasilci PGD Žalec, Gotovlje in Vrbje so zavarovali kraj dogodka, evakuirali 32 stanovalcev, s tehničnim posegom odprli dvoje vrat strojnice dvigala, sistem dvigala izklopili iz električne napetosti, pregledali dvigalo in prezračili stopnišče bloka. Do požara ni prišlo.



Obveščena je bila pristojna služba za servis dvigala. Dvigalo do pregleda serviserja ni v uporabi, so zapisali na spletni strani za zaščito in reševanje.

