V hišni preiskavi odkrili kopico orožja (FOTO)

Policisti Policijske postaje Murska Sobota so pretekli teden na podlagi sodne odredbe izvedli hišno preiskavo pri 58-letnem občanu, pri kateri so naleteli na vrsto potencialno nevarnih in nedovoljenih predmetov.

V sklopu preiskave so policisti v prostorih osumljenca našli malokalibrske naboje, različne dele orožja, plinski revolver, večjo količino petard ter posušene rastlinske delce zeleno rjave barve, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Poleg tega so odkrili tudi minometno bombo. Zaradi nevarnosti, ki jo takšen predmet predstavlja, so na kraj poklicali specialno enoto policije, natančneje enoto za protibombno zaščito, ki je bombo varno prevzela.

FOTO: PU Murska Sobota

Vsi najdeni predmeti so bili zaseženi na podlagi Zapisnika o preiskavi stanovanja in drugih prostorov po odredbi sodišča. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, bodo vsi zaseženi predmeti poslani na kriminalistično-tehnično obdelavo. Po analizi bo zoper osumljenca izveden ustrezen ukrep v skladu z zakonodajo.