V četrtek je okoli 10.30 na Polici na območju Grosupljega zagorelo v enem od stanovanju večstanovanjske hiše. 31-letnik je ob menjavi plinske jeklenke opazil, da plin uhaja iz štedilnika. Družina je še pred eksplozijo in požarom zapustila hišo, a so bili vseeno vsi lažje poškodovani.Zaradi vdihavanja plina pri gašenju sta dve osebi potrebovali zdravniško pomoč.Gasilci so požar pogasili, policisti pa so kraj zavarovali in opravili ogled. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Sodeč po fotografijah PGD Grosuplje, sta kopalnica in kuhinja popolnoma uničeni.Policisti nadaljujejo preiskavo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.