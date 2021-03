V grozljivi prometni nesreči ena oseba umrla, druga ukleščena

Ob 6.33 je bila policija obveščena, da se je na glavni cesti Slovenska Bistrica–Ptuj pri odcepu (nekaj sto metrov naprej) za Pragersko zgodila huda prometna nesreča. Udeležena so bila tri vozila, ena oseba je bila v vozilu še ukleščena in je bila že odpeljana v bolnišnico, druga pa je v prometni nesreči umrla.



V letošnjem letu je to na območju PU Maribor druga prometna nesreča IV. kategorije, so sporočili iz mariborske policijske uprave.



Več sledi ...

