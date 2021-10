V grozljivem požaru umrl moški, v hiši še ena oseba in pes

Nočno svetilko prekril s tkanino

Dopoldne smo poročali o hudem nočnem požaru na Plodršnici, ki je izbruhnil malo po 2. uri . Prva obvestila so kazala, da so se iz gorečega objekta rešili štirje stanovalci, ki so prijavljeni na tem naslovu, vendar se je kasneje izkazalo, da je v času požara v stanovanjski hiši od opisanih štirih bila oziroma spala le ena oseba, z njo pa tudi njen pes. Ostalih treh v hiši v času požara ni bilo.Kot smo poročali, je v požaru ena oseba umrla. Policija je sporočila, da dokončna identifikacija trupla ni bila mogoča, skoraj zagotovo pa gre za 68-letnega moškega, ki je stanoval v spodnjem delu hiše. Kriminalisti so ugotovili, da je tuja krivda za požar izključena in da je do požara prišlo zato, ker je pokojni neprevidno prekril nočno svetilko s tkanino, da bi zastrl svetlobo, kar je sicer počel pogosto. Požar je izbruhnil v pokojnikovi sobi, iz katere se težje gibljiv pokojni ni mogel rešiti, prav tako pa mu zaradi preveč razvitega ognja in dima ni več mogla pomagati oseba, ki je spala nadstropje nad njim in jo je zbudil ropot ob požaru.Ogenj so kasneje pogasili gasilci. V požaru, ki se ni razširil na preostali del hiše, je po nestrokovni oceni nastalo za okoli 20.000 evrov materialne škode.Ogleda, ki so ga opravili mariborski kriminalisti, se je udeležil tudi dežurni državni tožilec, dežurna preiskovalna sodnica pa je ogled prepustila policiji. O zbranih obvestilih bodo kriminalisti podali poročilo pristojnemu tožilstvu.