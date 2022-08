Na praznik, 15. avgusta, ob 9.46 je v bližini naselja Gradenc (občina Žužemberk) v gozdu traktor povozil moškega. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč ponesrečencu do prihoda reševalcev NMP ter pri prenosu do reševalnega vozila. Reševalci NMP Novo mesto so ga prepeljali v SB Novo mesto.