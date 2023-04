V gozdu se je vnel bager

V ponedeljek dopoldan, ob 9.20, je v gozdu ob cesti Miren–Opatje selo, nad naseljem Miren, po poročanju republiškega centra za obveščanje med delom zagorel delovni stroj oziroma bager.

Na pomoč so prihiteli novogoriški poklicni gasilci in njihovi prostovoljni kolegi iz PGD Kostanjevica na Krasu (ki so posneli tudi fotografijo), da so požar pogasili in poskrbeli za nevtralizacijo razlitih motornih tekočin.

Policisti PP Nova Gorica so glede na vse ugotovitve tujo krivdo izključili.