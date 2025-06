V gozdu na Tolminskem našli truplo 62-letnika. To so policijske ugotovitve o njegovi smrti

PU Nova Gorica poroča, da so našli mrtvega moškega. V četrtek zjutraj so v gozdu na zahtevnem terenu v bližini naselja Sela pri Volčah na Tolminskem, tako našli moškega, ki ni kazal znakov življenja. Na kraj so bili napoteni policisti Policijske postaje Bovec, reševalci NMP ZD Nova Gorica in gorski reševalci GRS Tolmin. Na podlagi ogleda kraja najdbe trupla in prvih zbranih obvestil ni bilo ugotovljenih sumljivih okoliščin smrti. V nadaljevanju identifikacijskega postopka je bilo ugotovljeno, da gre za 62-letnika z območja Severne Primorske.

Zdravnica iz ZD Tolmin je odredila sanitarno obdukciji, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega. Okoliščine najdbe trupla policija še preiskuje in bo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev s pisnim poročilom obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.