V gostilni otipaval natakarico, ni se dobro končalo

Koprski policisti so v četrtek ob 17.30 uri obravnavali kršitev javnega reda v gostilni v Pradah, kjer je 60-letnik nespodobno prijemal natakarico. To je zmotilo njenega 45-letnega partnerja, ki je 60-letniku zagrozil in ob tla vrgel steklenico.



Možakarja sta se začela prerivati in gostje gostilne so ju uspešno ločili. 45-letniku ni dalo miru in je začel slediti 60-letniku proti domu, kjer sta se ponovno stepla, pri čemer je starejši moški mlajšega večkrat udaril z leseno palico in mu povzročil lažje poškodbe.



60-letnika bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanje povzročitve lažje telesne poškodbe, prav tako pa bo moral plačati globo za nedostojno vedenje v lokalu. Natakaričin partner bo ovaden za kaznivo dejanje grožnje, vročili pa so mu tudi plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru.