V gorski nesreči poškodovan otrok, odpeljal ga je helikopter

V četrtek okoli 11. ure so bili kranjski policisti obveščeni o gorski nesreči na poti na Stol. Tam si je otrok pri vzponu poškodoval nogo.

Pomoč na kraju mu je nudila dežurna ekipa Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) z Brnika, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, so še sporočili s PU Kranj.

V prometnih nesrečah poškodovana dva mladoletnika

Blejski policisti pa so v četrtek okoli 14. ure obravnavali 16-letnega voznika motornega kolesa, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v pred seboj stoječe vozilo. Voznik je po trčenju padel in se telesno poškodoval. Zoper voznika motornega kolesa policisti vodijo prekrškovni postopek.

Kranjski policisti so nekaj ur kasneje, malo pred 20. uro, obravnavali 14- letnega voznika skuterja, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v pred seboj stoječe vozilo. Voznik in sopotnik sta po trčenju padla. Pri tem se je sopotnik telesno poškodoval. Zoper voznika motornega kolesa policisti vodijo prekrškovni postopek.