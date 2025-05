Ognjeni popoldan v gorenjski prestolnici, zagorel je objekt

V petek pozno popoldne je prišlo do požara v eni izmed večstanovanjskih stavb na območju Kranja. Ogenj je zajel celoten nadstrešek, del fasade objekta, stopnišče in hodnik kletnih prostorov. V času požara je bilo v objektu devet stanovalcev, od katerih pa ni bil nihče telesno poškodovan, so za STA potrdili na Policijski upravi (PU) Kranj.

Kot so pojasnili, so bili policisti o požaru obveščeni okoli 17.50. Po njihovih podatkih je začelo goreti v kleti nadstreška vhoda v stavbo, ogenj pa se je nato razširil, poškodovan je bil tudi avtomobil, ki je bil parkiran pred vhodom v stavbo. Požar so pogasili gasilci.

Policisti so opravili ogled, zdaj pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah. Vzrok požara in višina premoženjske škode še nista znana in sta predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave.

Na PU Kranj so zapisali še, da bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.