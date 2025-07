Zapis sodelavcev pokojnega kirurga Aljoše Škapine gane do srca: Z Ano sta skupaj sadila drevesa ...

Aljoša Škapin, zdravnik in predani alpinist, ter Jure Blatnik, mladi ljubitelj gora, sta umrla v nedeljski nesreči pod Skuto. Iskren odziv sodelavcev in reševalcev pa seže do srca.

V nedeljo, 13. julija, se je pod Skuto, v zahtevnem grebenskem območju med Koroško Rinko in Skuto, zgodila tragična nesreča z najhujšim izidom. Življenje sta izgubila 40-letni Aljoša Škapin ter 27-letni Jure Blatnik.

Oba izkušena alpinista sta se v soboto podala na pot iz Matkovega kota, a ju domači pozneje niso mogli več priklicati. V iskalni akciji, ki so jo zaznamovali izjemno težki pogoji – močan veter, krušljiv teren in visoka izpostavljenost –, so gorski reševalci telesi obeh našli ločeno: enega na ledeniku, drugega v steni, na izpostavljeni polici.

Zakaj je prišlo do nesreče, ostaja neznanka. Oba alpinista sta bila sicer odgovorna in pripravljena.

Zdravnik, ki je zdravil s srcem

Vest o smrti Aljoše Škapina je v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec povzročila globoko žalost: »Žalostna vest o njegovem odhodu nas je močno pretresla in prizadela, saj smo z njim izgubili srčnega človeka, iskrenega prijatelja in predanega strokovnjaka, ki je s svojo vedrino, znanjem in kolegialnostjo bogatil naš kolektiv,« so zapisali v objavi na spletu.

Na medicinski fakulteti je diplomiral decembra 2010, specialistični izpit je opravil iz splošne kirurgije avgusta 2018.

Škapin je bil kirurg v ambulantah za bolezni ožilja, kirurgijo roke in zdravljenje kroničnih ran, ki je svoje delo opravljal strokovno in odgovorno, pišejo.

»Pacienti so ga imeli radi, saj je bil z njimi iskren in odkrit, a obenem skrben. S pridihom humorja in širokim nasmehom je med pacienti in njihovimi svojci ustvaril močno vez zaupanja. Sodelavcem ni nikoli zavrnil pomoči, njegova naravnost, preprostost in spoštljiv odnos do vsakega izmed nas, pa so ga delali velikega,« so zapisali strto.

Ni bil le zdravnik – bil je človek dejanj, pravijo v objavi: »Bil je dobrodelen, pomagal je tistim, ki so bili v stiski, skrbel za svoje živali in živel v sožitju z naravo. Vsak dan se je s kolesom vozil v službo in tako skrbel za ekologijo in zdravje. Z Ano sta skupaj sadila drevesa in grmovnice, da bi lahko na stara leta uživala sadove narave in zdravo hrano. Oboževal je tudi sladke pregrehe – Anina peciva, ki jih je pripravljala iz domačih sestavin. Zadnja leta je postal zagret pohodnik, plezalec in alpinist. Ljubil je gore in naravo. Gore je spoštoval, bil premišljen in previden ter si ni postavljal izzivov, ki jih ne bi zmogel. Tako je ravnal pri vsem, kar je počel.«

»Spomin nanj bo ostal – po njegovem delu, besedah, dejanjih in zgledih, ki jih je pustil med nami,« so zaključili.

Kot je ob slovesu zapisal njegov alpinistični inštruktor Mijo Kovačevič, je bil »dojemljiv, preprost in vedno odprt za znanje. A tudi izkušnje včasih ne zadoščajo.«