V gorah spet pestro, več poškodovanih, 64-letna pohodnica huje (FOTO)

Danes, 16. avgusta, ob 6.17, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili, da se je na Tolminskem poškodoval 66-letni državljan Nemčije. Ugotovljeno je bilo, da je nemški državljan sestopal iz vzletišča Kobala (1.080 m visok vrh, ki se nahaja vzhodno od Tolmina in je priljubljeno vzletišče jadralnih padalcev) proti naselju Poljubinj.

Slednjemu je med hojo zdrsnilo pod pot približno sto metrov, pri zdrsu se je lažje poškodoval (odrgnine) in zaradi varnosti počakal naslednji dan ter poklical na pomoč reševalce; na kraju so posredovali reševalci GRS Tolmin. Zdravniške pomoči 66-letni pohodnik ni iskal.

Nesreča na Tolminskem FOTO: Letalska policijska enota

Nesreča na Tolminskem FOTO: Letalska policijska enota

Med planino Razor in planino Kal

Včeraj, 15. avgusta ob 11.21, je bila Policija s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obveščena, da je med planino Razor in planino Kal oziroma na markirani planinski poti Tolminske Ravne – Spodnji Kal (na 1.507 metrov nadmorske višine) na Tolminskem padla in se poškodovala 64-letna pohodnica.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da se je omenjena pohodnica pri stopanju čez korenine podrtega drevesa na poti z nogo zataknila v korenino, izgubila ravnotežje in padla po pobočju. Šlo je za daljši padec, približno sto metrov po zgodnem pobočju z mehkejšo podlago. Pri padcu je utrpela hude telesne poškodbe (sum zloma desnega gležnja in odrgnine po telesu).

Policija je tujo krivdo izključila. Kasneje so poškodovanko s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice. Zaradi stanja omenjene planinske poti bo Policija obvestila tudi pristojne na Planinski zvezi Slovenije.

Na Bovškem se je poškodoval udeleženec soteskanja iz Nemčije

Včeraj, 15. avgusta okoli 19. ure, se je med soteskanjem v kanjonu potoka Sušec pri naselju Srpenica poškodoval 47-letni državljan Nemčije; navedeni je bil udeleženec soteskanja pod vodstvom vodiča iz tuje agencije, ki se na tem območju ukvarja s tovrstno dejavnostjo.

Med premikanjem od ene točke za soteskanje do naslednje točke je hodil po mokrem kamenju, varovan na jeklenico. Pri tem se mu je zdrsnilo, vendar se je pravočasno ujel z roko, pri tem pa si poškodoval rame (sum izpaha ramenskega sklepa). Poleg članov GRS Bovec so na kraju posredovali tudi reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovanega tujca po nudeni oskrbi prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili.