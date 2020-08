V gorah našli opremo pokojnega planinca (FOTO)

Letalska policijska enota je v četrtek dopoldne na dnu Snežne konte pod Malim Triglavom preverjala informacije o najdenih kosih planinske opreme. Opremo so prevzeli in ugotovili, da več kosov pripada pokojnemu tujemu planincu, ki je tam umrl 18. marca letos. V gorah je bil takrat sneg, deli opreme pa v njem. To je sporočila nemška planinka.



Bojan Kos iz PU Kranj je zapisal: »Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi oskrbnikom Zasavske koče na Prehodavcih in Gorski reševalni zvezi Slovenije, ki so pomagali pri zbiranju informacij.«