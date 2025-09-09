V gorah izginila izkušena planinka Antonija iz Kranja, v zraku tudi helikopter
Policija prosi za pomoč pri iskanju 84-letne Antonije Uršule Klopčič iz Britofa pri Kranju, ki so jo nazadnje videli v ponedeljek, 8. 9. dopoldne, na območju Triglava.
Pogrešana je bila skupaj s svojimi bližnjimi na pohodu iz Krme proti Triglavu. Dopoldne se je udeležila svete maše na Kredarici, nato pa okoli 10. ure krenila nazaj proti Krmi. V dolino se ni vrnila, zato so svojci ob 18.25 obvestili policijo.
Antonija Uršula Klopčič je visoka okoli 165 centimetrov, srednje postave in ima kratke sive lase. Oblečena je bila v svetlo zelene hlače (pumparice) do kolen, rdeče visoke nogavice, karirasto rdeče-modro srajco in bež bluzo. Na glavi je imela zelen safari klobuk, na ramenih temno moder nahrbtnik, v rokah pa pohodne palice. V nahrbtniku je imela dodatna oblačila in verjetno nekaj hrane in pijače, je zapisano.
Obsežna iskalna akcija
Na pomoč so že priskočili gorski reševalci iz Mojstrane in Bohinja, v akcijo je bil vključen tudi helikopter policije, ki je pregledal območje in na Kredarico prepeljal reševalce. Pogrešana pozna pot in je izkušena planinka, v dobri kondiciji, a s seboj nima mobilnega telefona. Trenutno potekajo aktivnosti za njeno izsleditev na območju Triglava. Sodelujejo tudi gorski reševalci.
Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali vedeli karkoli o njenem gibanju, prosijo, da pokličejo Policijsko postajo Bled na številko 04 575 72 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.
