POGREŠANA OSEBA

V gorah izginila izkušena planinka Antonija iz Kranja, v zraku tudi helikopter

Pogrešana je v dobri kondiciji, a s seboj nima mobilnega telefona.
Fotografija: Policija prosi za pomoč pri iskanju 84-letne Antonije Uršule Klopčič iz Britofa pri Kranju, ki so jo nazadnje videli 8. 9. dopoldne na območju Triglava. FOTO: Pu Kranj
Policija prosi za pomoč pri iskanju 84-letne Antonije Uršule Klopčič iz Britofa pri Kranju, ki so jo nazadnje videli 8. 9. dopoldne na območju Triglava. FOTO: Pu Kranj

N. P.
09.09.2025 ob 07:34
09.09.2025 ob 07:44
N. P.
09.09.2025 ob 07:34
09.09.2025 ob 07:44

Policija prosi za pomoč pri iskanju 84-letne Antonije Uršule Klopčič iz Britofa pri Kranju, ki so jo nazadnje videli v ponedeljek, 8. 9. dopoldne, na območju Triglava.

Pogrešana je bila skupaj s svojimi bližnjimi na pohodu iz Krme proti Triglavu. Dopoldne se je udeležila svete maše na Kredarici, nato pa okoli 10. ure krenila nazaj proti Krmi. V dolino se ni vrnila, zato so svojci ob 18.25 obvestili policijo.

Antonija Uršula Klopčič je visoka okoli 165 centimetrov, srednje postave in ima kratke sive lase. Oblečena je bila v svetlo zelene hlače (pumparice) do kolen, rdeče visoke nogavice, karirasto rdeče-modro srajco in bež bluzo. Na glavi je imela zelen safari klobuk, na ramenih temno moder nahrbtnik, v rokah pa pohodne palice. V nahrbtniku je imela dodatna oblačila in verjetno nekaj hrane in pijače, je zapisano.

Obsežna iskalna akcija

Na pomoč so že priskočili gorski reševalci iz Mojstrane in Bohinja, v akcijo je bil vključen tudi helikopter policije, ki je pregledal območje in na Kredarico prepeljal reševalce. Pogrešana pozna pot in je izkušena planinka, v dobri kondiciji, a s seboj nima mobilnega telefona. Trenutno potekajo aktivnosti za njeno izsleditev na območju Triglava. Sodelujejo tudi gorski reševalci.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali vedeli karkoli o njenem gibanju, prosijo, da pokličejo Policijsko postajo Bled na številko 04 575 72 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

