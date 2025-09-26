Izkušeno planinko iz Kranja, pogrešano od 9. septembra, našli mrtvo

Pretekli teden so policisti prejeli obvestilo o opaženem truplu na območju Zgornje Krme. Na kraj je poletela posadka helikopterja Letalske policijske enote, ki je med iskanjem kmalu locirala truplo ženske.

Policist gorske policijske enote je skupaj z ekipo GRZS z Brnika na kraju opravil ogled na višini okoli 1.700 metrov. S helikopterjem Slovenske vojske so truplo prepeljali v dolino. V reševanju so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Mojstrana.

Z nadaljnjo preiskavo in DNK analizo je bilo potrjeno, da gre za pogrešano pohodnico. Policija je sporočila, da okoliščine ne kažejo na gorsko nesrečo ali kaznivo dejanje. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.